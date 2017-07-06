Правоохоронці обшукали агропромислову компанію Risoil

Працівники правоохоронних органів у четвер, 6 липня, здійснили обшуки в офісах групи агропромислових компаній Risoil S.A.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову компанії Шота Хаджишвілі.

"Я поки що не розумію, що відбувається, озброєні люди, за моїми відомостями, увірвалися в усі наші офіси: і в Чорноморську, і в центральний офіс, а також у квартири деяких наших співробітників", - заявив у відеоінтерв'ю на офіційній сторінці в соцмережі Facebook голова компанії.

"Обшуки здійснюють ті самі люди, які проводили обшуки у нас в Чорноморську минулого року. Ту справу було закрито за відсутністю складу злочину. З чим вони прийшли зараз - я не знаю", - додав він.

Як повідомлялося, в січні 2016 року Генпрокуратура відкрила провадження стосовно компанії Risoil. Також було накладено арешт на земділянку в Чорноморському морпорту (Одеська обл.), який орендує Risoil S.A., будівлі, які споруджують на ній, і майно представників компаній. У рамках кримінальної справи на Risoil S.A. було подано позов про стягнення 3 млн грн збитків, заподіяних самовільним захопленням землі.

Risoil S.A. заявив про незаконне відкриття кримінального провадження кримським управлінням Генеральної прокуратури України. На підставі заяв Risoil S.A було відкрито сім кримінальних справ стосовно співробітників ГПУ, СБУ, а також подано багато заяв до НАБУ.

Нагадаємо, після відкриття провадження голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтримав Risoil S.A в конфлікті з Генпрокуратурою.

Компанія Risoil S.A. відкрила першу чергу зернового терміналу ТОВ "СП Рісо Термінал" в ІМТП в кінці березня 2016 року, інвестувавши в будівництво 70 млн доларів.

До складу зернового терміналу входить склад на 30 тис. тонн одноразового зберігання зерна, оснащений автомобільним вивантаженням, що дає можливість вивантажувати близько 120 авто на добу. Пропускна здатність складу складе 700 тис. тонн зерна на рік.

Компанія Risoil S.A. заснована в 2000 році в Женеві (Швейцарія). Основними напрямками її діяльності є: забезпечення логістики масла, насипних і генеральних вантажів в портах Чорного моря; продаж і виробництво рослинних масел; торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах; зберігання і переробка агропромислових продуктів.