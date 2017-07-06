"Газпром" або виконає рішення Стокгольмського суду, або втратить активи – Нафтогаз

Російський "Газпром" буде змушений виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, інакше втратить активи закордоном, зокрема газ, який постачається в Європу.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми не бачимо варіантів для "Газпрому" не виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Ситуація відрізняється від, наприклад, "ЮКОСу", бо ми тут маємо казати не про Росію, а про "Газпром". Це є корпорація, юридична особа, в якої є активи закордоном, немає жодного суверенного імунітету. "Газпром" буде змушений виконувати рішення", – сказав Юрій Вітренко.

"Фактично єдиний неприємний для нас пункт – це був пункт "бери або плати". За цим пунктом рішення вже є остаточним. Вже ніяких сюрпризів з цього приводу бути не може. Вимоги полягали в тому, що "Нафтогаз" мав би сплатити "Газпрому" суму більше, ніж 43 мільярди доларів за цим пунктом", – пояснив Юрій Вітренко.

При цьому він додав, що принцип "бери або плати" може бути збережений щодо майбутніх обсягів постачання газу, але тепер він "не буде надмірним і нерозумним для обох сторін".

За його словами, арбітраж ще не ухвалив остаточний вердикт, але якихось неприємних рішень для України очікувати не слід.

Раніше повідомлялось, що НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" проводять серію переговорів, мета яких - визначити конкретні суми, які сторони повинні виплатити одне одному за рішенням арбітражу.