Приватбанк підтвердив найвищий кредитний рейтинг uaАA

ПАТ КБ "Приватбанк" підтвердив найвищий кредитний національний рейтинг uaАA.

За даними рейтингової агенції "Стандарт-Рейтинг", Приватбанк характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками, йдеться на офіційному сайті банку.

Рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" повідомив про оновлення ПАТ КБ "Приватбанк" довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaАА. Банк з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками.

Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ "Приватбанк" за національною шкалою агентства підтверджено на рівні uaK1. Рейтинг депозитів Приватбанку підтверджено на найвищому рівні – ua.1.

Як зазначається в повідомленні "Стандарт-Рейтинг", рішення про оновлення рейтингів Приватбанк ухвалено відповідно до результатів аналізу підсумків роботи банку за 2016 рік, які підтверджено незалежним аудитором банку, та попередніх результатів роботи банку за перший квартал 2017 року, що опубліковані НБУ, а також даних статистичної звітності за січень – квітень 2017 року.

На думку "Стандарт-Рейтинг", ПАТ КБ "Приватбанк" добре забезпечений ліквідністю, має високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера в особі держави, його діяльність у першому кварталі 2017 року була, за попередніми даними, прибутковою, менеджмент банку досяг значного зниження процентних витрат і перевищення процентних доходів над витратами.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році.

В рамках оздоровлення Приватбанку НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень.

В січні 2017 року НБУ додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень.

У червні 2017 року Національний банк вніс на розгляд Кабінету Міністрів пропозицію здійснити докапіталізацію Приватбанку в розмірі 38,5 млрд гривень.

На підставі цієї пропозиції Кабінет Міністрів прийняв відповідне рішення про додаткову докапіталізацію.

Як повідомлялося, розмір другого траншу докапіталізації Приватбанку може бути знижений.



Нагадаємо, раніше S&P знизило рейтинг Приватбанку до рівня "SD" (вибірковий дефолт) з "R" (під наглядом регулюючого органу).

Агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Приватбанку з "ССС" до "RD" (обмежений дефолт).