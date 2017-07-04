Гройсман "втік" від питання про пов’язану з Білоусом компанію, яка заробляє на ОПЗ

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман проігнорував запитання щодо пов’язаної з екс-головою Фонду держмайна компанії "Агро газ трейдинг", яка стала трейдером карбаміду виробництва Одеського припортового заводу після відновлення його роботи на давальницьких умовах.

Відповідне запитання прем’єру задали в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Гройсман жодним чином не відреагував на запитання щодо того, що створена за два тижні до зупинки ОПЗ компанія, яка пов’язана з Білоусом, стала трейдером карбаміду виробництва заводу.

Замість цього він почав розповідати про причини провалу приватизації Одеського припортового заводу та заявив, що одним з перших вимагав відставки Білоуса.

"Ми з самого початку не зрозуміли, як вони (Фонд держмайна - ЕП) намагалися завести це питання (приватизації ОПЗ - ЕП) в глухий кут. Наприклад, дали нам умови на узгодження, в яких в 2,5 рази стартова ціна більше ніж його ціна на ринку", - сказав Гройсман.

"Ми цією інформацією не володіли, нас завели в цю ситуацію, потім коли ми зрозуміли що є проблеми, почали скасовувати конкурс й оголошувати новий. В цей час вийшло рішення суду, що вже програли борги", – додав прем’єр.

"Я перший сказав, що вимагаю, щоб керівник Фонду держмайна пішов з роботи. Я не можу його зняти, його знімає парламент. Врешті решт він написав заяву", - додав він.

Він заявив також, що в ОПЗ, "Укрзалізниці", "Укрхімтрансаміаку" і "Укрспирті" необхідно швидко створити наглядові ради і замінити менеджмент із залученням міжнародних партнерів.

"Наше завдання, щоб в тому числі і по ОПЗ і не тільки по ОПЗ, і по іншим великим держкомпаніям, в тому числі по "Укрзалізниці" і по іншим, що важливо - ми повинні швидко зробити наглядові ради і повністю замінити менеджмент, але менеджмент замінити спільно з міжнародними партнерами ", - сказав Гройсман.

Детальніше про компанію "Агро газ трейдинг" та її зв'язок з Білоусом читайте у розслідуванні "Адміністрація резидента: кого годує Одеський припортовий завод".

Економічна правда