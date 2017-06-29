Новий посередник Одеського припортового пов’язаний з оточенням Ложкіна

Компанія "Агро газ трейдинг", яка називає себе найбільшим постачальником карбаміду виробництва "Одеського припортового заводу", пов’язана з екс-головою Фонду державного майна Ігорем Білоусом.

Про це йдеться у розслідуванні ЕП.

Як наголошується, у березні поточного року Одеський припортовий завод відновив роботу після вимушеної зупинки. ОПЗ підписав контракт з групою компаній ЕРУ (Енергетичні ресурси України - ЕП), який передбачав роботу за так званою давальницькою схемою - компанії групи постачають газ на завод та забирають вироблені добрива.

При цьому оприлюднити умови контракту в ЕРУ відмовляються, посилаючись на конфіденційність.

Рішення про зупинку заводу було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 28 грудня. Менш ніж за два тижні до цього було створено ТОВ "Агро газ трейдинг" зі статутним капіталом в 1 тисячу гривень.

Зараз ця компанія називає себе найбільшим постачальником карбаміду виробництва ОПЗ.

Один зі співвласників ЕРУ Андрій Фаворов підтвердив ЕП, що переговори з "Агро газ трейдингом" велися.

"Зараз мертвий сезон, тому ми працюємо тільки на склад. "Агро газ трейдинг" - один з наших потенційних покупців. Ми зустрічалися зі співробітниками компанії, я не знаю хто її кінцевий бенефіціар. Якщо нас влаштують їхні умови - вони можуть викупити всі наші обсяги", - сказав він.

Серед засновників "Агро газ трейдингу" дві особи: Зелений Дмитро Олександрович та Колот Володимир Васильович.

Пізніше серед учасників юридичної особи з’явився також шотландський офшор Cortex Corporate LP, за місцем реєстрації якого знаходиться ще 31 компанія. Він був створений 4 квітня поточного року. Кінцевими бенефіціарними власниками офшору, який наразі є власником "Агро газ рейдингу", вказані Ебігейл Сільван та Індіра Вільямс з Гренади.

Новостворений трейдер пропонує доволі великі об’єми добрив. На сайті компанії зазначається, що вона готова щомісяця постачати 65 тисяч тонн карбаміду, 15 тисяч тонн карбамідно-аміачної суміші та 85 тисяч тонн аміаку.

Один з аграріїв розповів ЕП, що переговори з ними від імені "Агро газ трейдингу" вів Андрій Гмирін. Його місцем проживання у декларації вказане місто Біла Церква. Там же знаходиться представництво "Агро газ трейдингу". Центральний офіс компанії знаходиться на 10 поверсі в одному з найбільш дорогих київських бізнес-центрів – "Парусі".

Гмирін працював у Державній фіскальній службі за часів головування Ігоря Білоуса. Після того, як Білоус очолив Фонд держмайна, Гмирін зайняв посаду його помічника.

Білоус вважається членом команди екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна, який зараз займає посаду секретаря Національної інвестиційної ради.

Зв'язок Гмиріна з "Агро газ трейдингом" також простежується через його директора та співзасновника Володимира Колота.

Колот разом з родичами Андрія Гмиріна з Білої Церкви Анатолієм Петровичем та Зоєю Миколаєвною значаться як співзасновники благодійного фонду "Майбутнє країни". Колот підтвердив ЕП факт знайомства з Гмиріним, зазначивши, що той не має відношення до власності та управління компанії.

Співвласниками компанії "Енергетичні ресурси України" є Андрій Фаворов, Дейл Пері та Ярослав Мудрий.

Детальніше читайте у розслідуванні "Адміністрація резидента: кого годує Одеський припортовий завод".

Економічна правда