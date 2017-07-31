Всі розділи
Укр / Рус

Фонд держмайна здасть в оренду частину території ЧАЕС під сонячну електростанцію

Понеділок, 31 липня 2017, 15:00

Фонд державного майна України сдає в оренду на 49 років території ЧАЕС під сонячну електростанцію.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

ФДМУ пропонує в оренду нерухоме майно – частину споруди "Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС". Загальна площа території –2,5 млн кв м.

Приміщення здаються в оренду для розміщення фотоелектричної сонячної електростанції потужністю 100 МВт.

Максимально можливий строк оренди – 49 років.

Нагадаємо, Фонд держмайна назвав терміни приватизації ОПЗ і Центренерго.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

ФДМ ЧАЕС енергоефективність
Матеріали за темою
Уряд "апгрейднув" приватизацію. 10 головних змін, які варто знати 6 липня 2017, 15:30
Чому Україна щороку провалює приватизацію 22 червня 2017, 13:00
Китайська біржа викупила український державний банк 9 червня 2017, 14:20
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті