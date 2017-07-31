Фонд держмайна здасть в оренду частину території ЧАЕС під сонячну електростанцію
Понеділок, 31 липня 2017, 15:00
Фонд державного майна України сдає в оренду на 49 років території ЧАЕС під сонячну електростанцію.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
ФДМУ пропонує в оренду нерухоме майно – частину споруди "Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС". Загальна площа території –2,5 млн кв м.
Приміщення здаються в оренду для розміщення фотоелектричної сонячної електростанції потужністю 100 МВт.
Максимально можливий строк оренди – 49 років.
Нагадаємо, Фонд держмайна назвав терміни приватизації ОПЗ і Центренерго.
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