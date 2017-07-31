Кабмін підтримує впровадження "стимулюючих" тарифів

Уряд підтримує впровадження RAB-регулювання для дистрибуції електричної енергії з метою енергомодернізації обленерго та залучення інвестицій у розвиток електричних мереж.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"Консультації з урядом з цього приводу НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) не проводила, тому Кабінет Міністрів наполягає, щоб нормативна база, напрацьована регулятором для встановлення RAB-тарифів, була обговорена з урядовцями та громадськістю", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що НКРЕКП вправі самостійно здійснювати державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, однак усі нововведення повинні попередньо обговорюватися з урядовцями, громадськістю та учасниками ринку.

"Уряд поділяє думку про необхідність енергомодернізації обленерго та залучення інвестицій у розвиток електричних мереж. Але це в жодному разі не повинно робитися коштом українців у вигляді збільшених тарифів на електроенергію. Нормативну базу, напрацьовану НКРЕКП для впровадження стимулюючого тарифоутворення, слід ретельно вивчити і за необхідності доопрацювати", - заявили в уряді.

Як повідомлялося, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання.

Голова комісії Дмитро Вовк заявив, що перехід на стимулююче регулювання дозволить енергокомпаніям залучати інвестиції, підвищити енергоефективність, надійність та якість послуг, а в довгостроковій перспективі і знизити тарифи.

Виходячи з документу, комісія збирається закласти в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) та так само 12,5 річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

На думку експерта з енергетики Андрія Геруса, це дасть можливість власникам обленерго отримувати близько 30 млрд грн щорічно, оскільки "такий RAB-тариф збільшить тариф обленерго у 3 рази".

Також він наголошує, що "cтара база" активів обленерго була оцінена за новою методикою і через це їх вартість зросла удвічі.

Крім цього, він вважає, що ставка 12,5% на нову базу не буде спонукати обленерго інвестувати в розвиток мереж (наразі банки пропонують близько 15% річних для вкладів - ЕП).

Стимулююче тарифоутворення або RAB-регулювання – система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток та модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.

Економічна правда