Тарифи зростуть: НКРЕ переводить обленерго на RAB-регулювання

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, завершила формування нормативної бази, необхідної для переведення енергопостачальних компаній на стимулююче регулювання (RAB-регулювання).

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні НКРЕ у четвер.

"У четвер комісія повністю завершила формування нормативної бази для впровадження стимулюючого тарифоутворення (RAB-регулювання) для дистрибуції електричної енергії та передачі магістральними мережами", - повідомив на своїй сторінці в Facebook голова комісії Дмитро Вовк.

Він переконує, що перехід на стимулююче регулювання дозволить залучати інвестиції, підвищити енергоефективність, надійність та якість послуг, а в подальшому і знизити тарифи.

Вовк також додав, що розгляд рішень щодо переходу конкретних компаній можливий після проведення відкритих слухань з залученням місцевої влади.

В свою чергу народний депутат від "Самопомочі" Лев Підлісецький розкритикував відповідне рішення.

"Чув, що у четвер комісія затвердила РАB-тарифи для обленерго на рівні 12,5% річних на нову та стару базу. По-перше база переоцінена. З такою оцінкою та з такими відсотками рішення забезпечить щорічно мільярди гривень прибутків олігархам-власникам обленерго, які стягнуть з нас усіх. На пальцях прикидаю більше 20 млрд гривень щороку", - написав він.

За його словами, ставка 12,5% на нову базу не буде сприяти до інвестування в розвиток мереж. "А отже прихід нових реальних інвесторів у галузь неможливий", - вважає нардеп.

"З усіх варіантів рішень щодо РАB-фінансування вибраний найгірший. Найбільш шкідливий для економіки та найсприятливіший для олігархів-власників облів. І рішення прийняте в час коли оголошено приватизацію державних пакетів обленерго", - підсумував Підлісецький.

Експерт у сфері енергетики Андрій Герус у коментарі ЕП повідомив, що такий РАB-тариф збільшить тариф обленерго втричі і буде потребувати додаткових понад 30 млрд гривень на рік.

Минулого року в інтерв'ю "Економічній правді Вовк розповідав, що якщо за рік всі компанії перейдуть на стимулюючий тариф, ціна електроенергії зросте на 10%.

"У моєму розумінні це неминучий крок, який призведе до адекватного функціонування обленерго", - заявляв він.

Стимулююче тарифоутворення або RAB-регулювання – система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток та модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.

При стимулюючому тарифоутворенні тариф встановлюється на три, а в подальшому на кожні п’ять років та не збільшується протягом зазначених періодів.

Запровадження RAB-регулювання покликано зменшити витрати на тариф та збільшити якість та надійність постачання електроенергії.

Як відомо, на сьогоднішній день тариф на електричну енергію в Україні розраховується відповідно до фактичних витрат за принципом "витрати плюс" та щорічно збільшується.

Економічна правда