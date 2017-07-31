УЗ використовуватиме інформаційно-торгові термінали Reuters та Bloomberg

Укрзалізниця в тестовому режимі розпочала роботу з інформаційно-торговими терміналами Тhomson Reuters та Bloomberg, що дозволить компанії торгувати валютою та акціями на фінансовому ринку.

Про це на своїй сторінці Facebook розповів Войцех Балчун.

"Це провідні світові інформаційні агенції, що показують хід торгів валютними курсами, грошовими ресурсами, фінансовими інструментами, товарними групами, біржовими індексами та дозволяють в режимі реального часу та з максимальною прозорістю фіксувати угоди на фінансових ринках", - зазначив Балчун на своїй сторінці.

За словами голови, УЗ має на рік понад 80 млрд гривень обігу по банківських рахунках та сотні мільйонів доларів операцій з купівлі-продажу валют .

"Отже, технологіями та кадрами маємо відповідати вимогам часу для максимально ефективного управління своїми грошовими ресурсами. Тому з приходом в команду УЗ професійних менеджерів змінили технологію роботи і бачимо сьогодні чергові результати оптимізації та підвищення операційної ефективності у фінансовому блоці компанії", - зазначив Балчун.

Як зазначається, об'єм операцій УЗ з купівлі-продажу доларів США, в середньому на рік, становить 300-350 млн доларів. Різниця між середніми на ринку валютними курсами та курсами, за якими УЗ купувала чи продавала свою валюту 2016-му році становила близько 7,5 копійок за долар. У 2017 році цей показник поступово знижений і тепер закриваємо операції за середньоринковими курсами.

"Це дозволило додатково заробити на зменшеній маржі 9,3 млн гривень, і до кінця року додатковий економічний ефект, тільки від цих операцій, становитиме близько 20 мільйонів гривень", - зазначив голова УЗ.

Нагадаємо, нещодавно Омелян розповів, якою бачить Укрзалізницю.

Економічна правда