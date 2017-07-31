Уряд Шотландії просить захистити експорт віскі після Brexit

Уряд Шотландії закликав Велику Британію законодавчо захистити шотландське віскі після Brexit.

Про це повідомляє The Independent.

Міністр економіки Шотландії Кіт Браун письмово звернувся до британського уряду з закликом до захисту виробництва шотландського віскі.

Галузь приносить Шотландії щорічно 4 мільярди фунтів доході, і закріплене в ЄС визначення віскі ("скотч") захищає продажі від подібної продукції.

"Крім того, що це ключова частина нашої культури і ідентичності, сфера виробництва віскі забезпечує робочими місцями близько 20 тисяч людей" - заявив міністр.

"США чітко дали зрозуміти в ході обговорення Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства, що вони підтримають ослаблення визначення віскі, яке відкриє ринок для низки продуктів, які в даний час не відповідають цьому стандарту", - додав він.

Шотландія таким чином пропонує Британії зберегти законодавче визначення віскі, яке застосовується у ЄС, і після Brexit.

Нагадаємо, виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що авіасполучення між Великобританією та Євросоюзом може бути скасовано на місяці після Brexit у тому випадку, якщо не будуть перепідписані угоди про авіаперевезення з Європою.

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Європейська правда