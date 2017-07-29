Конгрес США запросив документи "Касперського"

Комітет Палати представників конгресу США з науки, космосу і технологій подав запит в 22 державних відомств на документи, пов'язані з "Лабораторією Касперського".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на листи від представників комітету, передає РБК.

У своїх листах вони просять відомства надати всі дані по компанії, починаючи з січня 2013 року. Зокрема, листи були направлені в Міністерство торгівлі США, Департамент внутрішньої безпеки, НАСА і Агентство з охорони навколишнього середовища.

Конгресмени запросили інформацію про всі контакти, що починаються з цього періоду, а також назви підрядників і субпідрядників компанії.

На думку представників комітету, продукти "Лабораторії Касперського" могли використовуватися для здійснення "мерзенних дій проти Сполучених Штатів".

"Комітет стурбований тим, що "Лабораторія Касперського" схильна до маніпуляцій з боку російського уряду і що її продукти можуть використовуватися в якості інструменту для шпигунства, саботажу або інших мерзенних дій проти Сполучених Штатів", - написав в одному з листів голова Республіканської партії США Ламар Сміт . Комітет попросив відомства дати відповідь до 11 серпня.

Нагадаємо, співробітникам міністерства оборони США хочуть заборонити використання програмного забезпечення, розробленого "Лабораторією Касперського", через побоювання, що російська компанія може бути схильна до впливу Кремля.

Після цього "Лабораторія Касперського" заявила, що готова розкрити владі США вихідний код програми, аби розвіяти підозри американської влади щодо зв’язків компанії з російським Кремлем.