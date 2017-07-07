На український ринок вийшов ще один газовий трейдер

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, видала ТОВ "МЕТ Україна" (Київ) ліцензію на постачання природного газу.

Відповідне рішення держрегулятор ухвалив на засіданні в четвер.

Швейцарській MET Holding AG, що здійснює трейдингові операції на ринках нафти, газу і електроенергії в Центральній і Східній Європі, належить 100% "МЕТ Україна".

Угорській MOL належить 40% MET Holding, ще 60% розподілені між чотирма фізособами (B. Lakatos, G. Nagy, I. Garancsi та Ілля Трубніков).

MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія) в 2016 році був одним з контрагентів НАК "Нафтогаз України" (контракт до лютого 2021 року).

Як повідомлялося, в середині червня 2017 року ліцензію на постачання газу в Україну отримала ТОВ "Трафігура Юкрейн" - "дочка" найбільшого світового сировинного трейдера Trafigura.

Станом на 30 червня 2017 року НКРЕ видала 244 ліцензії на постачання газу в Україну.

Інтерфакс-Україна