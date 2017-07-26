Україна збільшила держборг до 75 мільярдів доларів

Сукупний державний прямий і гарантований борг України в червні виріс на 0,44% до 75,01 мільярда доларів.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

За даними міністерства, державний і гарантований державою борг на кінець червня становив 1 957,7 млрд гривень (75,01 млрд доларів) проти 1 968,04 млрд гривень (74,68 млрд доларів) в порівнянні з травнем.

При цьому загальний розмір прямого держборгу станом на кінець червня становив 1 650,94 млрд гривень проти 1 665,02 млрд гривень місяцем раніше.

Відзначимо, що прямий зовнішній борг за місяць збільшився на 0,15 млрд до 37,24 млрд доларів, тоді як прямий внутрішній борг скоротився до 678,88 млрд гривень.

Гарантований державою борг становив 306,76 млрд гривень, або 11,75 млрд доларів.

Дані наведені станом на 30 червня 2017 року.

Відзначимо, що збільшення суми державного боргу в доларовому еквіваленті при її зниженні в гривневому еквіваленті є наслідком зміни офіційного курсу гривні.

До відома, 30 червня 2017 року офіційний курс гривні до долара за даними НБУ склав 26,09, тоді як 31 травня 2017 року - 26,35 гривні за долар.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада ухвалила внесення змін до державного бюджету України на 2017 рік, в якому граничний розмір держборгу збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку з докапіталізацію Приватбанку.

Як відомо, у 2016 році загальний держборг України збільшився з 65,51 млрд до 70,97 млрд доларів. Видатки з обслуговування держборгу України у 2016 році становили 95,8 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 13,4%, більше показника за 2015 рік на рівні 84,5 млрд грн.

Державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів, що виникають внаслідок державного запозичення.

Економічна правда