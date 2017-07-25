У Польщу потягом "Ковель-Холм" їздять в 4 рази більше пасажирів, ніж назад
Вівторок, 25 липня 2017, 18:28
У Польщу отягом "Ковель-Холм" було перевезено в 4 рази більше пасажирів, ніж назад з Холма до Ковеля.
Про це повідомляє ЦТС.
Як повідомляється, з 11 червня по 20 липня 2017 року, поїздом Ковель-Холм було перевезено 2,7 тис. пасажирів, назад - 0,7 тис. пасажирів.
У червні населеність поїзда склала в польському напрямку 31%, в українському - 8%; в липні цей показник виріс відповідно до 42% і 10%.
Як повідомлялося, УЗ планує розширити швидкісне сполучення з Польщею.
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