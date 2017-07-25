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Кабмін ліквідував державіаконцерн "Антонов"

Вівторок, 25 липня 2017, 16:20

Кабінет міністрів України ліквідував державний авіабудівний концерн "Антонов" у зв'язку з передачею всіх трьох його підприємств до складу "Укроборонпрому".

Про це свідчить відповідна постанова уряду від 19 липня 2017 року №546.

"Ліквідувати державний авіабудівний концерн "Антонов". Утворити комісію з ліквідації концерну в складі згідно з додатком", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, головою зазначеної комісії призначено заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, який повинен забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією концерну, та подання в двомісячний термін вимог кредиторами, а також подати в тримісячний термін Кабміну ліквідаційний баланс концерну.

Відзначимо, що ліквідація відбувається у зв’язку з відсутністю учасників. У 2015 році уряд передав державне підприємство "Антонов", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і державне підприємство "Завод 410 ЦА" зі складу концерну "Антонов" до Державного концерну "Укроборонпром".

Економічна правда

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