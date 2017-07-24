Третина киян можуть не отримати субсидію через борги

Більше третини субсидіантів Києва можуть не отримати субсидію на наступний період, якщо до 15 серпня не вирішать питання з заборгованістю.

Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"З 280 тисяч сімей 98 тисяч втратили право на субсидію у зв'язку із заборгованостями. 280 тисяч домогосподарств – це всі сім'ї - одержувачі субсидії станом на перше травня 2017 року", - сказав Поворозник.

При цьому він зазначив, що субсидіантам-боржникам буде автоматично перепризначена субсидія на наступний період з квітня 2017 року, якщо вони врегулюють питання із заборгованістю за комунальні послуги шляхом її повної виплати або реструктуризації до 15 серпня 2017 року.

У разі, якщо боржники не реструктуризують або не виплатять борги до 15 серпня, субсидія їм буде нарахована на наступний період з дати врегулювання боргової питання і повторної подачі заявки на субсидію.

Нагадаємо, кабмін почав процес монетизації субсидій. Голова уряду Володимир Гройсман повідомляв, що рішення торкнеться 1,5 млн сімей, які зможуть отримати близько 700 грн в якості одноразової виплати.

Читайте також: Що треба знати про оновлену програму житлових субсидій?

Рекомендуємо почитати: Субсидії по-новому: для людей чи монополістів

Економічна правда