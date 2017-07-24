Дніпровський меткомбінат відновив виробництво

Дніпровський металургійний комбінат після майже чотиримісячного простою з кінця березня поточного року відновив виробництво, загасивши дві доменні печі.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив представник підприємства.

"У суботу вранці задуто доменну піч ДП-1М, у неділю - ДП-9. Через кілька днів буде розпочато виплавку чавуну, після чого відновиться весь виробничий цикл", - сказав співрозмовник.

Як повідомлялося, ДМК останнім часом працював на 25-30% потужності через відсутність коксу і оборотних коштів.

30 березня 2017 року були не видані накази №305 "Про роботу комбінату в умовах зупинки основного виробництва" і №307 "Про "гарячу" консервацію обладнання комбінату" через брак обігових коштів і відсутність сировини для роботи.

На комбінаті заявляли, що після відшкодування ПДВ в розмірі 1,2 млрд гривень ДМК відновить роботу.

Державна казначейська служба повідомила, що в квітні поточного року ДМК було відшкодовано 1 млрд 204,6 млн грн, в березні - 647,8 млн грн. Однак до останнього часу підприємство простоювало. Пізніше на комбінаті заявили, що для запуску необхідно разово 150 млн доларів.

На початку липня генеральним директором ДМК був призначений колишній гендиректор ПрАТ "Єнакіївський металургійний завод" (ЄМЗ), що входить до групи "Метінвест", Олександр Подкоритов.

У свою чергу один з власників ІСД Сергій Тарута заявив, що виступить гарантом платоспроможності ДМК перед кредиторами і буде вести переговори з акціонерами про умови негайного запуску підприємства.

Після цього була досягнута домовленість з постачальниками сировини та енергоресурсів.

Крім того, за умови посилення менеджменту ДМК акціонерами було дано згоду на запуск підприємства і їх гарантії поточних проплат за сировину та енергоресурси. Борги комбінату будуть реструктуровані і почнуть виплачуватися кредиторам після стабілізації роботи підприємства.

Нагадаємо, що 17 лютого корпорація "Індустріальний союз Донбасу" заявила про припинення виробництва металопродукції, коксу та електроенергії на своїх підприємствах в Алчевську.

На початку травня з'явилася інформація, що "Дніпровський меткомбінат" перейшов під контроль холдингу "Метінвест".