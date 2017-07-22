Рева розповів, коли в Україні буде введена накопичувальна пенсійна система

Міністр соціальної політики України Андрій Рева прогнозує, що впровадження накопичувального рівня пенсійної системи почнеться у 2021 році.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Ми об'єктивно оцінюємо економічну ситуацію, і, я сподіваюся на те, що впровадження другого рівня пенсійної системи можна почати у 2021 році", - наводить слова Реви прес-служба міністерства.

Голова Мінсоцполітики також зазначив, що саме у 2021 році в Україні зрівняється пенсійний вік для чоловіків і жінок.

При цьому середня зарплата по країні на той час має зрости до 11 тис. грн, що є передумовою.

"Тобто, сподіваюся, у нас будуть всі передумови для введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення", - наводить слова Реви прес-служба.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про пенсійну реформу.

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Економічна правда