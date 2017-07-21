У ДФС заявляють, що "не можуть", а не "не хочуть" розкривати дані

У Державній фіскальній службі заявляють що "не можуть", а не "не хочуть" розкривати компанії, яким надавали податкову розстрочку.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Враховуючи появу у деяких ЗМІ недостовірної інформації щодо відмови ДФС у розкритті податкового боргу окремих компаній у 2015 – 2016 роках повідомляємо, що у цей період не було визначено ні форми, ні конкретного змісту інформації про надані розстрочки (відстрочки), яка згідно зі ст. 100 Податкового кодексу України мала оприлюднюватися", - йдеться у повідомленні.

У ДФС також додали, що інформація про надані розстрочки є інформацією про конкретних суб’єктів господарювання, зокрема розстрочені суми грошових зобов’язань опосередковано свідчать про стан господарської діяльності суб’єкта, і тому поширення такої інформації без прямої законодавчої норми заборонено.

"Розповсюджена інформація про те, що ДФС нібито надає перевагу окремим підприємствам у наданні розстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу), не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

В ДФС це пояснюють тим, що порядок надання розстрочок (відстрочок), затверджений наказом Міндоходів від 10.10.2013 № 574, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1853/24385, є загальним і не містить жодних виключень для окремих платників чи їх кола.

Нагадаємо, 21 липня з'явилася інформація про те, що Державна фіскальна служба відмовилася розкрити інформацію про компанії, яким надавалася податкова розстрочка у 2015-2016 роках.