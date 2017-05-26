Омелян про Балчуна: йому час піти

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що очільнику Укрзалізниці Войцеху Балчуну треба піти у відставку.

Про це він заявив у ефірі телеканалу ZIK.

"Йому точно пора піти. Тому що все, що було нами заплановано, то, до чого ми підійшли на наступному етапі реформи. - все це було провалено за останній рік. І це суттєвий удар по економіці нашої країни", - заявив міністр.

У той же час міністр зазначив, що не володіє інформацією про те, чи планує звільнятися голова правління УЗ Балчун.

Нагадаємо, міністр інфраструктури незадоволений роботою Балчуна і звинувачує керівництво "Укрзалізниці" в корупційній діяльності.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Гройсман підтримав голову "Укрзалізниці" в конфлікті з міністром інфраструктури.

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Економічна правда