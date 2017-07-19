НБУ спростив умови купівлі валюти

Національний банк спростив умови та порядок купівлі та перерахування іноземної валюти для ряду операцій.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ:

спростив порядок купівлі та перерахування інвалюти за операціями іноземних інвесторів з ОВДП. В тому числі, врегульовані випадки проведення операцій по ОВДП, отримані іноземними інвесторами шляхом конвертації депозитарних розписок, випущених на ОВДП іноземним банком;

для випадків, коли розрахунки по здійсненню іноземної інвестиції та подальшого її повернення проводяться через один банк, клієнту дозволено подавати спрощений пакет документів, який є підставою для проведення цих операцій;

нормовані випадки покупки валюти для операцій, пов'язаних з виконанням резидентом-гарантом (поручителем) зобов'язань в інвалюті по резиденту-боржнику перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором і перед уповноваженим банком за кредитним договором в іноземній валюті.

"Такі кроки не призведуть до нестабільності на валютному ринку, і в той же час дозволять полегшити здійснення операцій з експорту/імпорту капіталу і вдосконалити нормативно-правову базу НБУ", - зазначив регулятор.

Відповідні зміни закріплені постановою №65 від 18 липня 2017 року "Про внесення змін до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", і вступають в силу з 20 липня.

Нагадаємо, Нацбанк спростив інвестування для бізнесу за кордон.

Економічна правда