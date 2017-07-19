Україна не потребуватиме антрациту через півтора року - Насалик

Україна не потребуватиме антрацитової групи вугілля через півтора року.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Через півтора року у нас не буде стояти питання по антрацитовій групі вугілля по теплоелектростанціям. По теплоелектроцентралям - ще буде стояти", - сказав міністр журналістам після засідання Кабінету міністрів у середу.

Насалик пояснив, що в даний час відбувається переобладнання другого і п'ятого блоків Зміївської ТЕС, четвертого блоку Трипільської ТЕС. Крім того, зараз цим питанням активно займаються "ДТЕК Придніпровська ТЕС" і "ДТЕК Криворізька ТЕС".

Рішення про перехід на газову групу прийняло "Донбасенерго".

"Тільки ТЕЦ працюватимуть на незначній частині антрацитового вугілля", - зазначив Насалик.

У той же час міністр запевнив, що контракт на поставку антрациту з США вже попередньо узгоджений.

"Попередньо узгоджено контракт на два судна. Вже розроблені зміни з Мінінфраструктури, щоб вони не перетиналися з судами, які слідують з Південно-Африканської Республіки. У нас одна проблема - ціна на антрацитову групу вугілля залежить від того, на який час підписаний довгостроковий контракт, а я можу запевнити: через півтора року нам антрацитна група вугілля вже не знадобиться", - сказав Насалик.

В цілому, підсумував міністр, з урахуванням існуючих запасів і запасів в минулому році, коли не стояло питання про переміщення товарів із зони АТО, то в даний час в Україні вугілля практично в два рази більше, ніж на той період.

"Я не бачу проблем з проходженням майбутнього опалювального сезону", - сказав Насалик.

Нагадаємо, в лютому Міністерство енергетики та вугільної промисловості ініціювало введення надзвичайного стану на ринку електроенергії через припинення поставок антрациту.

Як повідомлялося, президент України та президент США Дональд Трамп обговорили можливість постачання вугілля та зрідженого газу до України.

Трамп готовий продавати Україні "мільйони і мільйони тонн вугілля".

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що річна потреба України в антрациті становить 9,5 мільйона тонн, а потреба в імпорті цього вугілля - 4,2 мільйона тонн до кінця 2017 року.