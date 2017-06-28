Євро подорожчав до максимуму за рік

Євро в середу продовжує підйом по відношенню до більшості валют, в ході торгів він досяг найвищої позначки за рік в парі з доларом США.

Про це повідомляє The Financial Times.

Падіння долара посилили виступи керівників Федеральної резервної системи і перенесення голосування в Сенаті по доопрацьованому республіканському законопроекту про реформу охорони здоров'я США.

Учасники ринку сумніваються в тому, що обіцяні Білим домом реформи, включаючи зміни оподаткування, будуть реалізовані.

Євро станом на 10:15 за київським часом 28 червня коштував 1,136 долара в порівнянні з 1,1339 долара на закриття сесії в Нью-Йорку у вівторок, за яку єдина валюта подорожчала на 1,4%, продемонструвавши найзначніший підйом більш ніж за рік.

Курс долара до японської нацвалюти стабільний - 112,33 ієни проти 112,35 напередодні, євро в парі з ієною піднявся до 127,61 ієни з 127,40 ієни за підсумками попередньої сесії.

Виступ глави ЄЦБ Маріо Драгі у вівторок було трактовано учасниками ринку як сигнал про швидке посилення грошово-кредитної політики ЄЦБ, включаючи перехід до згортання стимулюючих програм.

Аналітики Deutsche Bank після промови Драгі підвищили прогноз для євро в парі з доларом до як мінімум 1,16 долара до кінця 2017 року з очікуваних раніше 1,03 долара.

Фактори, що стримують зростання споживчих цін в єврозоні, носять тимчасовий характер, і в середньостроковій перспективі суттєвих перекручень інфляції не буде, заявив Драгі.

"Загроза дефляції зникла, зараз працюють сили відновлення інфляції", - сказав він.

Драгі висловив упевненість в ефективності грошово-кредитної політики і її позитивному впливі на реальну економіку.

"Всі ознаки зараз вказують на зміцнення і розширення відновлення в єврозоні", - вважає глава ЄЦБ.

Голова Федрезерву Джанет Йеллен повідомила, що не очікує наступної фінансової кризи в доступному для огляду майбутньому. Вона заявила, що ФРС планує і далі підвищувати ставки плавно і поступово.

Економічна правда