OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини понеділка, 17 липня.

Про Ryanair. Омелян розповів, коли завершаться переговори з лоукостом. Рябікін сказав, що ми точно побачимо Ryanair в Україні. А Гройсман хоче перетворити "Гостомель" на аеропорт для лоукостів, в.т.ч. Ryanair.

Про Крим. У Росії шукають шляхи, щоб кримчани не виплачували свої борги українським банкам.

Про торгівлю. Рада Європейського союзу у понеділок затвердила тимчасові торговельні преференції для України.

Про місцеві бюджети. Органи місцевого самоврядування тримають вільні кошти в розмірі 55 мільярдів гривень на банківських депозитах.

Про газ. Видобуток газу в Україні сягнув п'ятирічного максимуму.

Про транспорт. До кінця 2017 київський метрополітен повністю припинить використання жетонів, а у трамваях Дніпра можна буде розплатитися карткою.

Текст дня.

Глобальні економічні тренди та Україна без майбутнього.

Україна несумісна з майбутнім. Сировина більше не дозволить країні триматися на плаву, інвестиції не прийдуть, власних коштів не буде. Усі розумні люди виїдуть за кордон, звільнивши місце для неосвічених біженців з Африки.