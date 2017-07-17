Український добовий видобуток газу сягнув максимального за 5 років обсягу - 42 мільйона кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укргазвидобування" на своїй сторінці у Facebook.

"ПАТ "Укргазвидобування" з 12 липня 2017 року перетнуло відмітку 42 млн кубометрів добового видобутку природного газу, що є максимальним значенням за останні 5 років", - йдеться в повідомленні.

Середній добовий видобуток газу за 12–16 липня становив 42,1 млн кубометрів - на 7,5% (2,9 млн кубометрів) більше за фактичні показники аналогічного періоду 2016 року.

З початку поточного року "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 253 млн кубометрів - до 8,15 млрд кубометрів.

Раніше голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить не імпортувати "блакитне паливо".

Економічна правда