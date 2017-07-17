Видобуток газу в Україні сягнув п'ятирічного максимуму
Український добовий видобуток газу сягнув максимального за 5 років обсягу - 42 мільйона кубометрів.
Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укргазвидобування" на своїй сторінці у Facebook.
"ПАТ "Укргазвидобування" з 12 липня 2017 року перетнуло відмітку 42 млн кубометрів добового видобутку природного газу, що є максимальним значенням за останні 5 років", - йдеться в повідомленні.
Середній добовий видобуток газу за 12–16 липня становив 42,1 млн кубометрів - на 7,5% (2,9 млн кубометрів) більше за фактичні показники аналогічного періоду 2016 року.
З початку поточного року "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 253 млн кубометрів - до 8,15 млрд кубометрів.
Раніше голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить не імпортувати "блакитне паливо".
Економічна правда
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