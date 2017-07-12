Мінфін докапіталізував "Приватбанк" на 22,5 мільярда
Міністерство фінансів внесло в капітал націоналізованого "Приватбанку" облігації внутрішньої державної позики на суму 22,5 мільярда гривень.
Про це повідомили у прес-службі міністерства.
"Завершився третій етап процесу докапіталізації "Приватбанку". Третій етап додаткової капіталізації було проведено шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 22,5 мільярда гривень в обмін на акції банку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.
Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.
Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році.
В рамках оздоровлення Приватбанку НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень.
В січні 2017 року НБУ додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень.
У червні 2017 року Національний банк вніс на розгляд Кабінету Міністрів пропозицію здійснити докапіталізацію Приватбанку в розмірі 38,5 млрд гривень.
На підставі цієї пропозиції Кабінет Міністрів прийняв відповідне рішення про додаткову докапіталізацію.
Як повідомлялося, розмір другого траншу докапіталізації Приватбанку може бути знижений.
Економічна правда
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