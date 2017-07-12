Нацбанк виявив підозрілі операції в 22 банках

Національний банк України у першому півріччі направив до правоохоронних органів 10 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів 22 банків.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка здебільшого стосувалася проведення клієнтами банків ризикових фінансових операцій з готівковими коштами у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за межі України, які можуть свідчити про виведення капіталів з країни.

За словами директора Департаменту фінансового моніторингу Ігор Берези, для запобігання банківських ризиків в сфері фінансового моніторингу НБУ впровадив ризик-орієнтований підхід, який дозволяє банкам оцінити реальні фінансові можливості клієнтів, що бажають здійснювати фінансові операції.

"Зазначені кроки позитивно вплинуть на можливість банків якісно аналізувати фінансові операції для того, щоб виявити підозрілі або схемні фінансові операції", - додав Береза.

Нагадаємо, Національний банк у першому півріччі 2017 року 86 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів.

Як відомо, правоохоронні органи України розкрили злочинів в банківській сфері всього на 510 тисяч гривень з 256 млрд гривень.

Економічна правда