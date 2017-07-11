OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини вівторка, 11 липня.

Знову про Ryanair. Генеральний директор аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького Тетяна Романовська повідомила про те, що Ryanair все-таки може полетіти в Україну.

Також стало відомо, що влада спробує поновити переговори з лоукостером "Ryanair" про польоти до України, а також оцінить перебіг попередніх переговорів.

Про ОПЗ. ПАТ "Одеський припортовий завод" вирішив зупинити виробництво аміаку і карбаміду.

Про Wizz Air. Авіаперевізник Wizz Air надасть знижки для пасажирів, на яких вплинуло скасування всіх рейсів лоукостером Ryanair з України.

Про керівника "Борисполя". Міністр інфраструктури Володимир Омелян у середу внесе на розгляд Кабінету міністрів подання про звільнення керівника аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Про Фірташа. ПАТ "Рівнеазот", що входить до групи Ostchem, почало виробництво азотних добрив після більш ніж чотиримісячного простою.

Про МАУ. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" не планує згортати програму лоукост-тарифів.

Про мобільних операторів. Великий міжнародний віртуальний оператор LycaMobile зареєструвався в Україні і пройшов ліцензування.

Тексти дня.

Прилетіли… Чому пішов Ryanair

Що не влаштувало ірландського лоукостера, чому не вдалося домовитися з "Борисполем" і чи є шанси, що переговори відновляться.

Пенсійна реформа: спроба №4

Днями депутати розглянуть два законопроекти щодо пенсійної реформи. Мета змін — створення прогресивної трирівневої пенсійної системи, яка забезпечить гідний рівень життя пенсіонерів і дасть інвестиційний ресурс економіці.