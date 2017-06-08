НБУ перерахував до держбюджету ще 5 мільярдів прибутку

Національний банк перерахував до державного бюджету третій транш прибутку за 2016 рік обсягом 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляється на офіційній сторінці НБУ у Facebook.

Таким чином, враховуючи сьогоднішню операцію, із початку року було уже перераховано три транші прибутку НБУ на суму 20 млрд грн.

Із загальної суми прибутку НБУ у 44,4 млрд грн, яка має бути перерахована до державного бюджету протягом цього року, залишилося перерахувати ще 24,4 млрд грн.

Нагадаємо, графік перерахування прибутку до держбюджету, узгоджений із міністерством фінансів, передбачає щомісячні транші на співставну суму до кінця цього року. Подібні транші покликані згладити вплив змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи.

Нагадаємо, рада НБУ прийняла рішення про затвердження розподілу прибутку за 2016 рік в частині зобов’язань регулятора перед бюджетом на 2017 рік – 44,378 млрд гривень.

Економічна правда