OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини за 7 червня.
Про землю. Кабінет міністрів схвалив проект постанови щодо вдосконалення дій держави в галузі управління земельними ресурсами.
"Пропонується встановити для Держгеокадастру умови, за яких він може розпоряджатися землями. Найважливіша умова - це передача земель в оренду виключно через аукціони. Друга умова: землі, повернуті з оренди, повинні передаватися в оренду виключно через аукціони", - сказав перший заступник голови Мінагрополітики Максим Мартинюк.
Про голову УЗ. "Очікується, що в найближчі тижні Кабмін заслухає звіт правління і наглядової ради "Укрзалізниці" для подальшого прийняття кадрових рішень стосовно керівництва компанії", - йдеться в повідомленні МЕРТ.
Про корупцію. Правоохоронці затримали на хабарі у 5 мільйонів доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.
Про СБУ. У середу СБУ провела обшуки за 30 адресами в 15 компаніях, імпортерах паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу.
За версією СБУ, вони викрили низку імпортерів паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу на масштабних фінансових оборудках.
Про Насірова. Солом'янський райсуд Києва 7 червня розгляне клопотання про стягнення застави, внесеної за відстороненого главу ДФС Романа Насирова в розмірі 100 млн гривень, в зв'язку з тим, що він не здав британський паспорт.
Про тютюнове лобі. Основними "лобістами" тютюнових компаній у Верховній Раді виступають представники парламентського Комітету з питань податкової та митної політики.
Про Швейцарію. Україна та Швейцарія у середу, 7 червня, підписали угоду про спрощення візового режиму.
Тексти дня:
Больові точки: ТОП-5 корупційних схем у транспортному бізнесі
Непрозорі кадрові призначення, маніпуляції з держзакупівлями і фітосанітарним контролем, "вагонний рекет" — у транспортній галузі балом продовжують правити корупціонери.
Стальна завіса: як розвивається металургія в Україні та ОРДЛО
Українські меткомбінати нівелюють наслідки залізничної блокади.
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