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Нацбанк купив 50 мільйонів доларів на міжбанку

Середа, 7 червня 2017, 14:10

Національний банк в ході аукціону у вівторок купив у банків 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Згідно з даними, всього на аукціон було подано заявки банків на продаж валюти в обсязі 81,7  млн доларів за курсом від 26,20 гривні за долар до 26,26 гривні за долар.

Середньозважений курс за результатами аукціону становив 26,2091  гривні за долар.

06 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:25 встановилися на рівні 26,21-26,23 гривні за долар.

Вчора, 6 червня, НБУ викупив у банків 42,2 мільйона доларів.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 червня на 4 копійки та встановив його на рівні 26,24 за долар.

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Економічна правда

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