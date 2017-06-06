Омелян звинуватив МАУ у спекуляціях щодо Ryanair

Всі спекуляції щодо приходу або неприходу в Україну лоу-кост авіаперевізника Ryanair - це спроби одного національного авіаперевізника зберегти своє монопольне становище на ринку.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час брифінгу, присвяченого інфраструктурної готовності України до безвізового режиму з ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

"Крім того, це нахабна спроба відібрати в українців мрію стати повноправною частиною європейської спільноти. Українці мають право подорожувати до Європи за 50 євро, а не за 500 євро, і Україна в одному кроці від цього. Міністерство інфраструктури виконало роботу по залученню Ryanair в Україну на 90%, решта 10% - за керівництвом аеропортів", - зазначив міністр.

Омелян нагадав, що авіакомпанія Ryanair оголосила про початок рейсів за напрямками: з Києва у Ейндховен, Лондон, Стокгольм, Манчестер; зі Львова у Ейндховен, Берлін, Краків, Вроцлав, Будапешт, Лондон, Меммінген.

За його словами, якщо зі Львовом проблем немає, то в Києві розвернувся "цілий блокбастер".

"Так от, ніякого Гостомеля, Житомира та інших не буде. Якщо Ryanair не буде літати в Київ, керівництво аеропортів у Борисполі та Жулянах має вийти і сказати, чому, сказати людям правду. Ще раз підкреслюю: KPI, які я поставив перед новим главою Борисполя, першим пунктом було результативно завершити переговори з компаніями-лоукостерами і забезпечити виконання ними рейсів з терміналу F або B. Міністерство очікує, що Бориспіль відкриє термінал F для лоукостів", - резюмував голова Мінінфраструктури.

Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень.

Загалом новина про "Бориспіль" була неочікуваною, оскільки перед цим в українських ЗМІ пройшла новина про те, що в коді сайту авіакомпанії була знайдена згадка про аеропорт Жуляни.

Пізніше з’явилася інформація, що міжнародний аеропорт Бориспіль поки не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

Проте, авіаперевізник Ryanair оголосив про відкриття маршрутів зі Львова і Києва на два місяці раніше запланованого.

Пізніше, гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін заявив, що бюджетні авіакомпанії потрібно залучати в Гостомель (Міжнародний аеропорт Антонов), а не Бориспіль.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що на даному етапі альтернативи аеропорту Бориспіль для польотів лоукостера Ryanair немає.

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