В Кабміні кажуть про другу хакерську атаку
В Кабінеті міністрів заявляють про другу хакерську атаку.
Про це пише на своїй сторінці Facebook менеджер по інформації і IT ради підприємців при Іван Бердецький.
"Хакерська атака номер два. Знову все вирублено", - йдеться в повідомленні.
Як додає Бердецький в коментарях, Кабмін був в процесі відновлення, але доступ до мережі вже був відкритий зранку.
"Зараз знову обрубили. Знову загроза", - заявляє він.
Наразі сайт Кабінету міністрів України не працює.
Нагадаємо, 27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.
За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya.A", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавньо пройшовся світом.
Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.
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