В Кабміні кажуть про другу хакерську атаку

В Кабінеті міністрів заявляють про другу хакерську атаку.

Про це пише на своїй сторінці Facebook менеджер по інформації і IT ради підприємців при Іван Бердецький.

"Хакерська атака номер два. Знову все вирублено", - йдеться в повідомленні.

Як додає Бердецький в коментарях, Кабмін був в процесі відновлення, але доступ до мережі вже був відкритий зранку.

"Зараз знову обрубили. Знову загроза", - заявляє він.



Наразі сайт Кабінету міністрів України не працює.

Нагадаємо, 27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.

За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya.A", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавньо пройшовся світом.

Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.

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