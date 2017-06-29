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Відділення "Ощадбанку" і "Укргазбанку" працюють в обмеженому режимі

Четвер, 29 червня 2017, 10:22

У четвер, 29 червня, відділення "Ощадбанку" і "Укргазбанку" працюють в обмеженому режимі через хакерську атаку.

Про це йдеться в повідомленнях прес-служб банків.

"Ощадбанк" продовжив особливий режим роботи своїх відділень 29 червня.

У цей день відділення банку будуть працювати виключно в консультаційному режимі.

У той же час переважна кількість послуг банку є для клієнтів завдяки дистанційним каналам - інтернет і мобайл банкінгу "Ощад 24/7".

Відділення "Укргазбанку" 29 червня працюють в обмеженому режимі.

Нагадаємо, 27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.

За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya.A", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавньо пройшовся світом.

Відзначається, що листи, що містять вірус, приходили по електронній пошті протягом декількох тижнів.

Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.

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