Відділення "Ощадбанку" і "Укргазбанку" працюють в обмеженому режимі
У четвер, 29 червня, відділення "Ощадбанку" і "Укргазбанку" працюють в обмеженому режимі через хакерську атаку.
Про це йдеться в повідомленнях прес-служб банків.
"Ощадбанк" продовжив особливий режим роботи своїх відділень 29 червня.
У цей день відділення банку будуть працювати виключно в консультаційному режимі.
У той же час переважна кількість послуг банку є для клієнтів завдяки дистанційним каналам - інтернет і мобайл банкінгу "Ощад 24/7".
Відділення "Укргазбанку" 29 червня працюють в обмеженому режимі.
Нагадаємо, 27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.
За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya.A", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавньо пройшовся світом.
Відзначається, що листи, що містять вірус, приходили по електронній пошті протягом декількох тижнів.
Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.
Читайте також: Це війна: Україну потрясла найбільша в історії кібератака
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.