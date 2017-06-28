"Бориспіль" підпише контракт з Ryanair впродовж двох тижнів - Омелян

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" має укласти угоду з авіакомпанією "Ryanair" протягом двох найближчих тижнів.

Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Еспресо", передає прес-служба Мінінфраструктури.

"Контракт аеропорту "Львів" із "Ryanair" уже підписано, контракт "Борисполя" з "Ryanair" буде підписано впродовж найближчих двох тижнів. Ми суттєво знизили аеропортові збори в "Борисполі" для усіх авіакомпаній", — сказав міністр.

Омелян також наголосив, що можливість громадян подорожувати пришвидшить розвиток України.

"Ціна 300-500 дол. польоту до Європи — це неправильно. 80% українців, які ніколи не покидають межі області, — це неправильно. Коли ціна буде 20-30 євро, буде інший підхід. Українці, які подорожуватимуть, вимагатимуть від місцевої та центральної влади змін сьогодні. Вони порівнюватимуть Київ із Парижем, Міланом, Берліном і питатимуть, чому в нас не так", - сказав він.

За словами очільника міністерства, завданням держави є здешевлення квитків для українців і туристів.

Крім того, він висловив сподівання, що цього року, окрім "Ryanair", ще щонайменше дві компанії оголосять про свої польоти в Україну".

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України опублікувало наказ, в якому передбачається зменшення зборів авіакомпаніям в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень.

Загалом новина про "Бориспіль" була неочікуваною, оскільки перед цим в українських ЗМІ пройшла новина про те, що в коді сайту авіакомпанії була знайдена згадка про аеропорт Жуляни.

Пізніше з’явилася інформація, що міжнародний аеропорт Бориспіль поки не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

Проте, Авіаперевізник Ryanair оголосив про відкриття маршрутів зі Львова і Києва на два місяці раніше запланованого.

Пізніше, гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін заявив, що бюджетні авіакомпанії потрібно залучати в Гостомель (Міжнародний аеропорт Антонов), а не Бориспіль.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що на даному етапі альтернативи аеропорту Бориспіль для польотів лоукостера Ryanair немає.

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Раніше ЕП також писала про плани Ryаnair в Україні.

Економічна правда