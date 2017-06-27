Всі розділи
Укр / Рус

"Роснєфть" повідомляє про хакерську атаку

Вівторок, 27 червня 2017, 15:45

Сервери "Роснєфті" зазнали "потужної хакерської атаки".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає "ТАСС".

"На сервери компанії здійснена потужна хакерська атака. Ми сподіваємося, що це ніяк не пов'язано з поточними судовими процедурами. За фактом кібератаки компанія звернулася в правоохоронні органи", - наголошується в повідомленні.

Прес-секретар компанії Михайло Леонтьєв повідомив, що "Роснефть" і її дочірні компанії працюють в штатному режимі після атаки.

Нагадаємо, Україну атакував масовий інтернет-вірус.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Роснефть
Матеріали за темою
Людина Медведчука інвестує 36 мільйонів доларів в українські АЗС 2 червня 2017, 14:25
Російський нафтогазовий бізнес в Україні перейшов людині Медведчука - Схеми 2 червня 2017, 11:30
"Нафтогазу" все одно доведеться заплатити "Газпрому" - росЗМІ 1 червня 2017, 10:15
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті