"Роснєфть" повідомляє про хакерську атаку
Вівторок, 27 червня 2017, 15:45
Сервери "Роснєфті" зазнали "потужної хакерської атаки".
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає "ТАСС".
"На сервери компанії здійснена потужна хакерська атака. Ми сподіваємося, що це ніяк не пов'язано з поточними судовими процедурами. За фактом кібератаки компанія звернулася в правоохоронні органи", - наголошується в повідомленні.
Прес-секретар компанії Михайло Леонтьєв повідомив, що "Роснефть" і її дочірні компанії працюють в штатному режимі після атаки.
Нагадаємо, Україну атакував масовий інтернет-вірус.
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