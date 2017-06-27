"Роснєфть" повідомляє про хакерську атаку

Сервери "Роснєфті" зазнали "потужної хакерської атаки".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає "ТАСС".

"На сервери компанії здійснена потужна хакерська атака. Ми сподіваємося, що це ніяк не пов'язано з поточними судовими процедурами. За фактом кібератаки компанія звернулася в правоохоронні органи", - наголошується в повідомленні.

Прес-секретар компанії Михайло Леонтьєв повідомив, що "Роснефть" і її дочірні компанії працюють в штатному режимі після атаки.

Нагадаємо, Україну атакував масовий інтернет-вірус.