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НАБУ закрило справу проти топ-менеджменту "Артемсолі"

Понеділок, 26 червня 2017, 20:24

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливі зловживання посадовими особами держпідприємства "Артемсіль".

Про це в інтерв'ю телекомпанії ZIK повідомив спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

"Провели слідство й НАБУ закрило це провадження", - сказав він.

З його слів, у результаті слідства не було отримано доказів провини когось із чиновників.

Як повідомлялося, в 2014-2015 роках ДП "Артемсіль" реалізовувало сіль не кінцевим користувачам, а приватним посередницьким підприємствам: "Торговий Дім Артемсіль", "Торговий Дім Укрснабресурс", "К-2" Інвестмент", "Укрсільінвест", "Торговий дім Плюс", "Укрпродукт", "Трітек Груп", "Торговий Дім Біарріц", "Костанзо", "Ліма-Сіль", "Сіль України", "Артемсіль Регіони-СК" й іншими.

Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти топ-менеджменту компанії "Артемсіль", підозрюючи їх в обслуговуванні інтересів перекупників.

ДП "Артемсіль" - найбільше підприємство з видобутку та реалізації повареної солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДП "Артемсіль" знаходяться в Соледарі (Донецька обл). Підприємство експортує продукцію в 22 країни. 

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