OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Головні економічні новини за вихідні.

Про наболіле. В Міненерго повідомили, що роботи з відновлення газопостачання на ТЕЦ-6 у Києві розпочаті. Обіцяють, що київськи мешканці житлових масивів Троєщина, Райдужний, Лісовий, частини Оболоні та Подолу отримають гарячу воду з 26 червня.

Про SpaceX. Компанія Ілона Маска Space X успішно запустила в космос ракетоносій з болгарським супутником зв'язку на борту.

Про львівський IT-квартал. На створення проекту Innovation District IT Park у Львові виділять 95 мільйонів доларів.

Про УЗ. Перші залізничні квитки до Чехії можна буде купити зі знижкою до 1000 гривень.

"За угодою між ПАТ "Укрзалізниця" та АТ "Чеські залізниці" встановлено спеціальні тарифні умови та умови реалізації проїзних документів на окремо виділені 3-и місця для проїзду в сполученні Київ – Прага – Київ", - написав голова УЗ.

Про Динамо. Футбольний клуб "Динамо" звинувачує Національний банк України в незаконному втручанні в господарську діяльність Приватбанку і його ділові відносини з клубом.