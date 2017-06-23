Дуров відповів Роскомнадзору на можливе блокування Telegram в РФ

Засновник месенджера Telegram прокоментував бажання Роскомнадзора заблокувати доступ до нього в РФ.

Про це Павло Дуров написав на своїй сторінці ВКонтакте.

"Парадоксально, що на порядку денному в Росії немає блокування контрольованих США Whatsapp або Facebook Messenger, але активно обговорюється блокування нейтрального по відношенню до Росії Telegram", - заявив Дуров.

"Як тільки Telegram блокується, листування російських чиновників, їх спілкування з друзями і родичами і інші чутливі дані через WhatsApp / Viber перейдуть в підконтрольні Америці хмари Apple iCloud / Google Drive", - додав він.

Нагадаємо, вранці 23 червня глава Роскомнадзора Олександр Жаров пригрозив заблокувати Telegram.