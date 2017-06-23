Кабмін розгляне питання докапіталізації Приватбанку - ЗМІ

Кабінет Міністрів у п'ятницю, 23 червня, має намір розглянути питання докапіталізації Приватбанку.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на власне джерело.

З слів співрозмовника агентства, попередньо уряд запланував засідання на 16:00.

На засіданні буде розглянуте питання докапіталізації Приватбанку.

Як очікується, Кабмін прийме рішення про збільшення статутного капіталу банку на 22,5 млрд гривень за рахунок випуску ОВДП.

Загальна потреба в докапіталізації банку становить 38,5 млрд гривень.

Нагадаємо, колишній заступник міністра фінансів Ігор Уманський заявив, що на докапіталізацію державного Приватбанку необхідно 38,9 млрд гривень.

У квітні Національний банк України оцінював необхідність додаткової докапіталізації Приватбанку в 30 мільярдів гривень.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році.

В рамках оздоровлення Приватбанку НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень.

В січні 2017 року НБУ додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень.