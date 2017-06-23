Коломойський прокоментував аудит націоналізованого Приватбанку

Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував річну звітність "Приватбанку", перевірену аудиторами Ernst & Young.

Про це пише УНІАН.

"Я ознайомився з опублікованим в пресі офіційним річним звітом Приватбанку, аудитором якого була компанія EY", - сказав бізнесмен.

"Якщо призначені державою топ-менеджери Приватбанку в своєму звіті перед урядом нарахували у банку близько 9 млрд гривень кредитів компаніям, пов'язаним з попередніми акціонерами на момент націоналізації, - то у мене немає підстав не довіряти їм", - зазначив Коломойський.

Він підкреслив, що ці менеджери були призначені Національним банком і Мінфіном після ретельного відбору і аналізу їх професійних якостей.

"Єдине, що викликає побоювання - це необдумані заяви чиновників НБУ, які, щоб виправдати націоналізацію, поспішили повідомити всім корпоративним позичальникам Приватбанку про те, що платити за їх боргами повинні Коломойський з Боголюбовим. І продовжують поширювати цей фейк в ЗМІ, використовуючи навіть міжнародні новинні агентства", - заявив Коломойський.

"Очевидно, що після таких заяв позичальники Приватбанку можуть перестати погашати свої кредити. Адже, виходить, Нацбанк офіційно повідомив їм, що вони нічого не винні. Це може нашкодити банку. Тому робити подібні заяви потрібно, звичайно, більш обдумано", - сказав бізнесмен.

Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що частка інсайдерських кредитів в Приватбанку, озвучена керівництвом Національного банку, не підтверджується звітом і висновками аудиторів E&Y.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання Приватбанку неплатоспроможним та його націоналізацію.