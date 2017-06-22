Маск назвав український "Зеніт" кращою ракетою після своїх
Четвер, 22 червня 2017, 10:21
Засновник компаній SpaceX і PayPal, глава Tesla Motors Ілон Маск визнав ракету-носій "Зеніт" кращою після своїх.
Про це він повідомив в ефірі популярного американського каналу CNN в ході бліц-інтерв'ю з ведучою Речел Крейн.
"Зеніт". Вона, напевно, найкраща після наших ", - відповів Ілон Маск на запитання ведучої про улюблену ракету.
Нагадаємо, нещодавно SpaceX запустив дві ракети Falcon 9 до 48 годин.
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