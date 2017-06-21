Проект пенсійної реформи: опубліковано повний текст
ЗМІ оприлюднили повний текст проекту пенсійної реформи.
Відповідні документи з’явилися у розпорядженні "Українських новин".
Кабінет Міністрів на засіданні 21 червня затвердив чотири законопроекти щодо пенсійної реформи з зауваженнями Національної ради реформ.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що цей пакет документів у середу буде направлений до Верховної Ради.
Згідно з пропозиціями уряду, з 2018 року для виходу на пенсію необхідно буде мати 25 років страхового стажу, з 2028 року - 35 років.
Також коефіцієнт оцінки вартості стажу з 2018 року скорочується з 1,35 до 1.
Уряд передбачив встановлення верхньої межі бази нарахування єдиного соціального внеску в 15 мінімальних зарплат (48 тис. гривень).
Проект пенсійної реформи частина 1, частина 2.
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