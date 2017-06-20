На трасі Київ-Чоп встановлять освітлення на сонячних батареях

У Житомирській області на трасі М-06 (Київ-Чоп) планують встановити 30 систем освітлення на сонячних батареях.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію Житомирської облдержадміністрації.

Проект передбачає передачу автодороги Київ-Чоп в аутсорсинг підрядній компанії, яку визначать за результатами тендеру.

"В рамках реалізації проекту на Житомирській ділянці міжнародної автодороги додатково планується установка 10 світлофорних об'єктів та 30 сучасних систем освітлення пішохідних переходів, які будуть працювати на сонячних батареях. Беруться до уваги ділянки дороги підвищеної аварійності та концентрації ДТП", - зазначив начальник управління промисловості, інфраструктури і туризму Житомирської ОДА Роман Крисюк.

Підрядна організація, крім іншого, буде здійснювати експлуатаційне обслуговування дороги - ремонтувати асфальтове покриття, наносити розмітку, ремонтувати бар'єрну огорожу, чистити сніг, прибирати сміття.

Кошти на цей проект надає Міжнародний валютний фонд. Вартість проекту буде визначена після його затвердження і виготовлення проектно-кошторисної документації.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що смерті на українських дорогах коштують українській економіці 1,5-2% ВВП або 4,5 мільярда доларів щорічно.