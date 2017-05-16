"Нафтогаз" повернув ЄБРР 300 мільйонів револьверного кредиту

НАК "Нафтогаз України" погасила позику в рамках другого раунду використання коштів за поновлювальною кредитною лінією Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє прес-служба держхолдингу.

Як наголошується, протягом липня-вересня 2016 року "Нафтогаз" повністю використав доступні кошти за кредитом у розмірі 300 млн доларів. Виплати процентів та повернення кредиту відбулися вчасно.

"Кредитна лінія продовжує діяти до 2018 року. "Нафтогаз" планує скористатися її коштами для підготовки до наступного опалювального сезону", - повідомляє компанія.

"Кредитна лінія ЄБРР не лише надає нам можливість отримувати дешевий ресурс для закупівлі газу перед опалювальним сезоном, а й відіграє важливу роль у просуванні реформ в енергетичному секторі", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Всього в рамках другого раунду використання коштів кредиту ЄБРР в Україну надійшло 1,8 млрд кубів газу.

"При цьому Нафтогаз частково фінансував договори, укладені за результатами процедур закупівлі за кредитні кошти ЄБРР, за власний рахунок", - йдеться у повідомленні.

Постачальниками "Нафтогазу" за кошти кредиту ЄБРР були компанії Axpo Trading AG, CEZ, a.s., Engie SA, Eni Trading & Shipping S.p.A., RWE Supply & Trading GmbH та Uniper Global Commodities SE, визначені за результатами конкурсної процедури закупівель.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" і ЄБРР підписали револьверну кредитну угоду на 300 млн дол в жовтні 2015 року, кошти призначалися для закупівлі газу в ЄС.

Економічна правда