Затримана з 5 мільйонами доларів ліквідаторка вимагала хабар від екс-голови “Актабанку”

Справа затриманої за хабар у 5 мільйонів доларів ліквідаторки Юлії Приходько стосується операцій з "Актабанком".

Про це повідомляє Finbalance.

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 9 червня 2017 року щодо кримінального провадження проти уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів, йдеться про "Актабанк".

Так, за даними слідства, на початку березня 2017 року ліквідатор "Актабанку", "діючи з метою особистого незаконного збагачення з використанням наданих їй повноважень", за попередньою змовою з іншими особами, висунула вимогу екс-главі правління "Актабанку" про передачу неправомірної вигоди в сумі 6 млн дол.

Хабар вимагався чиновницею за "невжиття заходів щодо визнання в судовому порядку нікчемними угод, укладених у 2014 році вказаним банком із позичальниками та вкладниками, а також невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду у безперешкодне погашення банківською установою зобов`язань перед кредиторами, та нездійснення реалізації високоліквідних активів вказаної банківської установи на аукціонах за заниженими цінами".

За даними слідства, в травні ліквідатор "Актабанку" та її спільники висловлювали погрози, що у разі ненадання їм зазначеної суми коштів, вони створять штучні проблеми для колишніх клієнтів банку, що в свою чергу зашкодить діловій репутації екс-главі правління "Актабанку". Як зауважується, ліквідатор "Актабанку" та її спільник погодилися зменшити суму неправомірної вигоди до 5 млн дол.

Юлію Приходько було затримано під час поміщення 5 млн доларів до банківських депозитних комірок.

Нагадаємо, 6 червня – за один день до згаданого затримання – Фонд гарантування повідомив про зміну ліквідаторів у 16 банків. Зокрема, замість Юлії Приходько ліквідатором "Актабанку", а також "Меліор Банку", "Інтеркредитбанку" та банку "Аксіома" було призначено Віктора Куліша. Водночас Фонд гарантування призначив Приходько ліквідатором банку "Форум". Щоправда, 13 червня Фонд скасував рішення щодо призначення Приходько ліквідатором банку "Форум", залишивши на цій посаді Ірину Ларченко.

НБУ відправив "Актабанк" на ліквідацію 15 січня 2015 року. Тоді ж ліквідатором банку було призначено Приходько. Ліквідація банку мала тривати один рік, однак у грудні 2015 року Фонд гарантування продовжив цю процедуру до січня 2018 року.

За даними Фонду гарантування, на 01.05.2017 вкладникам "Актабанку" в межах гарантійної суми було виплачено 553 млн грн (97,8% запланованих виплат).

За даними НБУ, на 01.10.2014 "Актабанк" займав 54-е місце в банківській системі за обсягом активів, які становили 1,3 млрд грн. На 01.07.2017 банк був 38-им на ринку за розміром активів, які становили 5 млрд грн.

НБУ відніс "Актабанк" до категорії неплатоспроможних у вересні 2014 року. Нацбанк заявляв, що за результатами контролю за діяльністю "Актабанку" щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму "виявлено факти здійснення банком масштабних операцій із готівковими коштами в іноземній валюті, що не властиво для банків з таким обсягом активів, і встановлено окремих клієнтів, які постійно здійснювали фінансові операції із зняття цих коштів у значних обсягах".

За даними НБУ, серед бенефіціарів "Актабанку" були Єрмолаєва Світлана Львівна та її онук Єрмолаєв Артур Вадимович (за даними НКЦПФР, був у т.ч. членом правління банку). Водночас ЗМІ асоціювали "Актабанк", передусім, з Вадимом Єрмолаєвим (дніпропетровський бізнесмен). Forbes оцінював його статки в 68 млн дол.

За даними НКЦПФР, головою правління "Актабанку" був Шестопалов Iгор Володимирович.