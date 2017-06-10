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Арештовано ліквідаторку банку, затриману на хабарі у 5 мільйонів доларів

Субота, 10 червня 2017, 10:00

Суд обрав одній з уповноважених осіб Фонду гарантування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 130 мільйонів.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

У відомстві нагадали, що 7 червня чиновницю затримали під час одержання неправомірної вигоди у сумі 5 млн доларів.

Згодом ЗМІ з'ясували, що йдеться про Приходько Юлію Вікторівну, призначену уповноваженою особою на ліквідацію банку "Форум". До цього вона була ліквідатором чотирьох дніпровських банків одночасно – "Меліор Банку", "ІнтерКредитБанку", "Актабанку" і банку "Аксіома".

Економічна правда

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