Арештовано ліквідаторку банку, затриману на хабарі у 5 мільйонів доларів
Субота, 10 червня 2017, 10:00
Суд обрав одній з уповноважених осіб Фонду гарантування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 130 мільйонів.
Про це повідомила прес-служба ГПУ.
У відомстві нагадали, що 7 червня чиновницю затримали під час одержання неправомірної вигоди у сумі 5 млн доларів.
Згодом ЗМІ з'ясували, що йдеться про Приходько Юлію Вікторівну, призначену уповноваженою особою на ліквідацію банку "Форум". До цього вона була ліквідатором чотирьох дніпровських банків одночасно – "Меліор Банку", "ІнтерКредитБанку", "Актабанку" і банку "Аксіома".
Економічна правда
powered by lun.ua
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.