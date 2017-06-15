Суд заарештував 185 ноутбуків, вилучених в офісі "Яндекс.Україна"

Суд заарештував вилучені в офісі компанії "Яндекс.Україна" в Одесі 185 ноутбуків і 36 системних блоків.

Про це сказано в ухвалі суду від 1 червня.

Зазначено, що 29 травня Служба безпеки України провела обшук в офісі "Яндекс.Україна" в Одесі. 30 травня вилучені предмети і документи були оглянуті й визнані речовими доказами.

"Відповідно до повідомлення департаменту контррозвідувального захисту держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, вилучені під час обшуку "Яндекс.Україна" ... документи містять дані щодо збору й акумуляції, з метою подальшої передачі в РФ, інформації про персональні дані громадян України, об'єктів критичної інфраструктури держави", - сказано в рішенні суду.

На комп'ютерному й телекомунікаційному обладнанні, за попередніми оцінками фахівців СБУ, містяться ознаки передачі посадовими особами "Яндекс.Україна" інформації в Росію.

Таким чином, вилучені предмети мають ознаки знарядь здійснення кримінального злочину і можуть бути використані як докази.

Суд задовольнив клопотання СБУ й наклав арешт на 185 ноутбуків, 36 системних блоків, а також на жорсткі диски комп'ютерів, планшети, флеш-накопичувачі та всю документацію.

Як повідомлялося, СБУ підозрює менеджмент "Яндекс.Україна" у передачі спецслужбам Росії персональних даних українців.

Йдеться про особисті дані, відомості про рід занять, спосіб життя, місце перебування, проживання, роботу, про дозвілля, джерела й розмір доходів, номери телефонів, електронні адреси і аккаунти у соціальних мережах.

Повідомляється, що передавалася інформація також про співробітників правоохоронних і спеціальних органів, військовослужбовців Збройних сил та інших підрозділів, що беруть участь в антитерористичній операції на Донбасі, державних службовців.

Триває досудове слідство в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Українські новини