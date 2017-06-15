МАУ вводить плату за друк посадкового талона в аеропорту

З 1 липня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" введуть плату за друк посадкового талона в аеропорту для пасажирів, що вилітають рейсами Київ-Рига і Рига-Київ.

Про це повідомляє avianews.com.

Розмір збору становитиме 20 євро за кожен посадковий талон. Надалі, відзначили в авіакомпанії, дані правила будуть застосовуватися по всій маршрутній мережі МАУ.

Щоб не платити новий збір пасажирам необхідно пройти онлайн-реєстрацію, яка для рейсів Київ-Рига і Рига-Київ відкривається за 48 години до вильоту, і роздрукувати посадковий талон або зберегти його на мобільному пристрої.

У разі, якщо пасажир не пройшов онлайн-реєстрацію самостійно, але коректно ввів всі паспортні дані в процесі бронювання, система зареєструє його автоматично за 12 годин до вильоту і відправить посадковий талон на електронну пошту.

Також пасажир може пройти реєстрацію і змінити місце в салоні літака за допомогою онлайн-регсітраціі в аеропорту, але не пізніше ніж за 1 годину до вильоту.

У Борисполі і Ризі всі служби аеропортів приймають як паперові версії посадкових талонів МАУ, отриманих в процесі онлайн-реєстрації, так і їх електронні варіанти, які відображаються на екранах мобільних пристроїв.

Маршрут Київ-Рига МАУ експлуатує спільно з латвійською авіакомпанією airBaltic. Цей авіаперевізник ввів плату за реєстрацію в аеропорту в розмірі 5 євро в листопаді 2009 року. Потім вона була збільшена до 10 євро, а з 27 березня 2016 року становить 30 євро за пасажира.

Нагадаємо, "Міжнародні авіалінії України" ввели новий тариф low-cost з додатковими обмеженнями і одночасно значно знизили ціни на авіаквитки на внутрішні і міжнародні рейси.