Росія намагається завезти в Крим газотурбіни в обхід санкцій - росЗМІ

Компанія "Технопромекспорт", що входить в "Ростех", визначилася з постачальником газових турбін для нових ТЕС в Криму.

Про це повідомляє Комерсант.

На станціях збиралися ставити турбіни, зроблені за технологією німецької Siemens, але компанія блокувала постачання через санкції.

Тепер, згідно з сайтом держзакупівель, ТЕС можуть отримати турбіни під шифром ТПЕ-180, нібито зроблені самим генпідрядником - ТОВ ВО "Технопромекспорт".

Співрозмовники видання запевняють, що нових варіантів у нього немає і турбіни зроблені або СП Siemens і підприємством Силові машини в Петербурзі, або в Ірані - також за німецькою технологією. Але, судячи із закупівлі, передбачається імпорт обладнання в Росію.

ТЕС в Криму будують, аби закрити енергодефіцит в регіоні. Загальна потужність генерації на півострові - 920,3 МВт, на піку потрібно до 1,43 ГВт. Частина попиту закриває енергоміст через Керченську протоку (800 МВт) і перевезені з інших регіонів РФ мобільні ГТеС.

Але потужних газових турбін в РФ не роблять, а поставка західного обладнання до Криму заборонена санкціями.

Нагадаємо, у березні німецький концерн Siemens заявив, що виконав поставки чотирьох газових турбін російському "Технопромекспорту". Згідно з контрактом, поставлені турбіни призначені для будівництва електростанції на Таманському півострові Росії.

Економічна правда